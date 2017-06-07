Український бізнес в травні виплатив іноземним інвесторам $180 мільйонів дивідендів
17:12, 07 червня 2017Підприємництво
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В Нацбанку відзначили, що цей обсяг не є ризиковим для валютного ринку, і найближчим часом щомісячний обсяг виведення дивідендів повернеться в межі 100-120 мільйонів доларів
Ілюстрація REUTERS
Обсяг виведення бізнесом дивідендів іноземним інвесторам у травні склав близько 180 мільйонів доларів, повідомив журналістам заступник голови Національного банку України Олег Чурий.
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"Обсяг виведення дивідендів за травень становить близько 180 мільйонів доларів", - сказав Чурий.
При цьому він зазначив, що такий обсяг і прогнозувалося, враховуючи, що регулятор дозволив висновок дивідендів за 3 роки – включаючи 2014, 2015 і 2016 роки.
Також Чурий повідомив, що цей обсяг не є ризиковим для валютного ринку, і найближчим часом щомісячний обсяг виведення дивідендів повернеться в межі 100-120 мільйонів доларів.
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