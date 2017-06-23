Слідом за ЄБРР ще один фонд виділив $30 мільйонів на підтримку українського бізнесу

Регіональний фонд прямих інвестицій Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) виділив 30 млн дол. США новому інвестиційному фонду Emerging Europe Growth Fund III, LP (EEGF III), який інвестуватиме в експортно-орієнтовані компанії в Україні і Молдові.

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Раніше Європейський банк реконструкції і розвитку повідомив про наміри вкласти в фонд EEGF III також 30 млн дол.

Як повідомила прес-служба WNISEF, йдеться про підтримку швидко зростаючих компаній у секторах інформаційних технологій, легкої промисловості, продовольства і сільського господарства.

«Україна і Молдова продемонстрували вражаюче зростання експорту в першому кварталі 2017 року на 29% і 27% відповідно, що, за нашими очікуваннями, забезпечить привабливі інвестиційні можливості для нового фонду», - зазначила президент і головний виконавчий директор WNISEF Ярослава Джонсон.

Також повідомляється, що цільовий розмір нового фонду становить 150 млн дол., і крім WNISEF в нього інвестують ЄБРР, Міжнародна фінансова корпорація, голландський банк розвитку FMO, німецька інвестиційна корпорація DEG.

Довідка УНІАН. Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) - перший в Україні й Молдові регіональний фонд прямих інвестицій з капіталом 150 млн дол. США, створений на фінансування уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Фонд має більш як 20 років досвіду успішного інвестування в підприємства малого і середнього бізнесу. У 2006 році WNISEF створив компанію Horizon Capital, яка відтоді залучила більш ніж 700 млн дол. в три фонди під своїм управлінням.

З 2015 року Фонд реалізує програму технічної допомоги в Україні і Молдові на загальну суму 35 млн дол., Основними елементами якої є сприяння експорту, місцевий економічний розвиток, соціальне інвестування та економічне лідерство.