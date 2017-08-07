Організація Greencubator продовжила відбір екологічних бізнес-проектів для фінансування

Громадська організація Greencubator, уповноважена Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) для відбору серед приватних компаній проектів зі зниження шкідливих викидів в навколишнє середовище або скорочення енергоспоживання, продовжила до 15 жовтня відбір бізнес-проектів для подальшого виділення їм безповоротної фінансової допомоги - інноваційних кліматичних ваучерів.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомляє представник Greencubator Андрій Зінченко.

«Термін прийому заявок на Програму інноваційних ваучерів від ЄБРР продовжено до 15 жовтня ... ви можете претендувати на ваучери в сумі 20 тис. євро або мегаваучери на суму 50 тис. євро», - написав Зінченко.

Як повідомляв УНІАН, в середині березня 2017 року ЄБРР презентував і запустив в Україні новий інструмент фінансової підтримки проектів, що знижують негативний вплив на клімат, - інноваційні ваучери, за допомогою яких банк планує профінансувати близько 50 проектів на середню суму 20 тис. євро. Тоді повідомлялося, що інноваційні ваучери допоможуть реалізувати проекти зі зниження викидів парникових газів різними компаніями, а також досягти зниження енергоспоживання.

Наприкінці березня керівник підприємницьких програм Greencubator Катерина Самотескул повідомила, що перші 3-5 проектів будуть відібрані у червні цього року. За її словами, загальний розмір фінансування за програмою кліматичних ваучерів становить 1 млн євро.