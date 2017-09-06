Держказначейство відзвітувало про обсяги відшкодувань бізнесу ПДВ

Державна казначейська служба України за 5 місяців роботи реєстру автоматичного відшкодування ПДВ виплатила бізнесу 50,6 мільярда гривень, повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

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"З 1 квітня 2017 року успішно працює система автоматичного відшкодування ПДВ. Бізнес має можливість планувати свої витрати і процеси і розраховувати на регулярне відшкодування сплаченого ПДВ... За час функціонування нового порядку відшкодування ПДВ органами казначейства відшкодовано 50,6 мільярда гривень, у тому числі 132 платникам в автоматичному режимі", - йдеться в повідомленні.

За даними Мінфіну, з початку роботи в реєстр надійшло понад 17,4 тисячі заяв на відшкодування на загальну суму 62,7 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, в Україні питання відшкодування ПДВ багато років був і залишається однією з головних претензій бізнесу до держави. За минулий рік підприємцям було відшкодовано 94,3 мільярда гривень.

Оновлений реєстр був запущений в роботу 1 квітня 2017 року, однак його повноцінна експлуатація стартувала в кінці квітня.