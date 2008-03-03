«Тойота» врізалася в рейсовий автобус: є жертви
Загинули 4 людей, ще двоє травмовані
2 березня у Теребовлянському районі Тернопільської області на автодорозі між с. Підгайчики та с. Долина водій автомобіля "Тойота" не впорався з керуванням та допустив зіткнення з рейсовим автобусом "Богдан".
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в наслідок дорожньо транспортної пригоди загинуло 4 особи та 2 особи травмовано, яких госпіталізовано до міської лікарні (пасажири автобуса не постраждали).
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Тернопільській області.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
Всього за добу на території країни зареєстровано 95 дорожньо-транспортні пригод, в яких загинуло 20 осіб та 127 - травмовано.