«Тойота» врізалася в рейсовий автобус: є жертви

2 березня у Теребовлянському районі Тернопільської області на автодорозі між с. Підгайчики та с. Долина водій автомобіля "Тойота" не впорався з керуванням та допустив зіткнення з рейсовим автобусом "Богдан".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в наслідок дорожньо транспортної пригоди загинуло 4 особи та 2 особи травмовано, яких госпіталізовано до міської лікарні (пасажири автобуса не постраждали).

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Тернопільській області.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за добу на території країни зареєстровано 95 дорожньо-транспортні пригод, в яких загинуло 20 осіб та 127 - травмовано.