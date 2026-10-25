Зеленський відповів, чи готова Україна скоротити армію заради завершення війни

За словами президента, однією з найкращих гарантій безпеки є сильна українська армія.

Україна хотіла б зберегти армію чисельністю 800 тисяч військовослужбовців за умови наявності достатнього фінансування, але її майбутня чисельність залежатиме від формату гарантій безпеки, можливостей країни та готовності партнерів долучатися до фінансування української армії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ведучій "ТСН.Тиждень" Аллі Мазур.

"Якщо ми в НАТО, чисельність може становити 800 тисяч або менше. Але це буде питання, хто готовий фінансувати або співфінансувати разом з нами. І це моє питання до НАТО", – пояснив Зеленський.

За словами президента, однією з найкращих гарантій безпеки є сильна українська армія. Однак він зазначив, що для її утримання потрібні значні фінансові ресурси та озброєння.

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Зеленський також прокоментував інформацію в ЗМІ про те, що Росія нібито на переговорах вимагає скорочення чисельності української армії. Він заявив, що не збирається обговорювати це з Росією або узгоджувати з американською стороною.

Гарантії безпеки без вступу до НАТО

Президент зазначив, що Україна розглядає гарантії безпеки без вступу до НАТО.

Зеленський додав, що Україна як альтернативу могла б отримати механізм, аналогічний п’ятій статті НАТО про колективну оборону. За його словами, якщо Україна не стане членом Альянсу, відповідальність за її захист у разі нового нападу Росії повинні будуть взяти на себе США або Вашингтон разом з європейськими країнами.

"Давайте чесно, нам потрібна не просто назва НАТО, потрібна відповідь. Росія знову розпочала війну. Хто буде діяти, що буде робити і коли. Тобто, тому на ці питання поки що відповідей немає, але пропозиції в цих документах є", – підкреслив президент.

За словами Зеленського, одним із можливих варіантів могли б стати двосторонні гарантії безпеки зі США. Однак він наголосив, що в такому разі потрібно чітко визначити, на яку допомогу зможе розраховувати Україна.

"Якщо це не НАТО, а гарантія безпеки України від США. Може бути такий варіант. Чи є він компромісним? Так, він компромісний. Але тут інша історія. Що готові робити Сполучені Штати Америки? У якому кількісному складі? Авіація чи наземні операції теж. У разі потреби – швидкий захист України. А чи готова нинішня американська адміністрація? Так, вони готові, але конкретні деталі, коли все це викладено в документі. Вони кажуть, що готові, але як саме вони готові, має бути все детально викладено", – підкреслив Зеленський.

Також президент зазначив, що такі гарантії безпеки мають діяти незалежно від того, хто перебуває при владі в обох країнах.

"Президенти України, Америки та інших демократичних країн змінюються. Питання не просто в домовленості між президентом України та президентом Сполучених Штатів Америки. Це має бути підтверджено юридичною гарантією, тобто Конгресом і нашим парламентом. Конгрес має проголосувати за гарантії безпеки; якщо це двосторонні гарантії безпеки України та США, Конгрес Сполучених Штатів Америки має це підтвердити позитивним голосуванням", – пояснив Зеленський.

Ще одним варіантом гарантій безпеки Зеленський назвав механізм за участю "Коаліції бажаючих". Він зазначив, що йдеться про об’єднання понад 30 європейських країн за підтримки США. У такому разі розглядається присутність іноземного контингенту в Україні.

Чи готова Україна заморозити війну за нинішньою лінією фронту

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що готовий до замороження війни вздовж нинішньої лінії фронту. Однак він підкреслив, що Україна не збирається віддавати Росії території Донбасу, які окупанти не захопили.

Також Зеленський зазначив, що Україна не визнаватиме вже захоплені РФ території російськими.

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