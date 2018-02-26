Голова Житомирської ОДА Гундич прозвітував про результати роботи за 2017 рік

На брифінгу прозвучало, що майже 300 господарств області отримали доїльні апарати.

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич сьогодні прозвітував про результати роботи за 2017 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, звітна прес-конференція відбулася у Попільнянському районі на новомунасіннєвому заводі «Монсанто», що є одним із масштабних інвестиційних проектів Житомирщини.

Керівник області розповів про результати своєї роботи, про співпрацю з інвесторами, про відкриття соціальних об’єктів, про обласні програми, а також поділився планами на 2018 рік.

Так, Гундич детально зупинився на найбільш масштабних проектах, реалізованих за кошти Державного фонду регіонального розвитку, розповів про інвестиційні проекти, що впроваджуються на Житомирщині ( їх зараз впроваджується 80 — УНІАН), нагадав про створення в області Агенції регіонального розвитку та зупинився на інших питаннях життєдіяльності регіону.

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Так, зокрема, на брифінгу прозвучало, що майже 300 господарств області отримали доїльні апарати, на що з обласного бюджету торік спрямували близько 2 млн грн.

Також в рамках звіту Гундича журналістам розповіли про нове підприємство, яке він презентував сьогодні. Так, зокрема, прозвучало, що у січні 2017 року компанія “ Монсанто” отримала дозвіл від Антимонопольного комітету України на придбання насінневого заводу в Почуйках на Житомирщині та планує повністю викупити цей завод після завершення його будівництва.

Новий завод створить близько 40 постійних та 200 сезонних робочих місць. “Потужність виробництва початково складатиме близько 375 тисяч посівних одиниць на рік. Загальні інвестиції у цей проект з виробництва насіння складуть близько 200 млн доларів США”, - прозвучало на брифінгу.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині збудували ультрасучасний завод з виробництва сільськогосподарських культур. Збудоване підприємство у Попільнянському районі Житомирщини. Йдеться про першу чергу першого пускового комплеку насінневого заводу з виробництва насіння сільськогосподарських культур.Площа комплексу становить 7118,1 м², а вартість основних фондів, які прийнято в експлуатацію, 644 млн 347 тис. грн.Завод є найсучаснішим в Україні та устаткований обладнанням німецької компанії Petkus («Петкус»).