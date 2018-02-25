Голова Житомирської ОДА завтра проведе звітну прес-конференцію про результати роботи за 2017 рік

18:49, 25 лютого 2018
Політика
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Гундич завтра проведе звітну прес-конференцію про результати роботи за 2017 рік / фото oda.zt.gov.ua

Як повідомили  кореспонденту УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, прес-конференція відбудеться у понеділок, 26 лютого, у Попільнянському районі, на одному із наймасштабніших інвестиційних проектів - на насіннєвому заводі "Монсанто" в селі Почуйки на Житомирщині.

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Теги: #Гундич#Голова Житомирської ОДА Гундич#громадська організація при ЖОДА