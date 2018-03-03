УКРОП обере голову партії на з’їзді в Києві 3 березня

У суботу, 3 березня 2018 року, в Києві відбудеться XІV з’їзд партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП». Серед головних питань порядку денного: обрання голови партії, скарбника політсили, а також затвердження положення про обрання кандидата на пост президента України від УКРОПу та прийняття Кодексу партійної етики.

Нагадуємо, що «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» першим з-поміж політичних партій в Україні розпочинає публічну процедуру президентських праймеріз. Кандидата на пост глави держави від УКРОПу буде визначено в результаті внутрішньопартійного голосування.

Місце проведення з’їзду: НСК «Олімпійський», конференц-зала «Олімпійський дворик» (вул. Велика Васильківська, 55).

Початок о 12:00.

Також о 14:30 у бізнес-залі «Альтіус» відбудеться прес-конференція за підсумками з’їзду.

Акредитація обов’язкова і триває до 17:00 п’ятниці, 2 березня.

Додаткова інформація та акредитація ЗМІ:

+38 (067) 650 84 84, press@ukrop.com.ua

Довідка:

На посаду очільника УКРОПу претендують три кандидати:

Тарас Батенко, діючий голова політради УКРОПу, народний депутат Верховної Ради України VIII скликання. Обраний в одномандатному окрузі № 123 на Львівщині. Кандидат політичних наук, автор низки книг, присвячених національно-визвольним змаганням в Україні ХІХ-ХХ ст., а також політичного портрета Володимира Путіна з гострою критикою авторитарного режиму в Росії.

Микола Колесник, голова Криворізької міської організації УКРОПу і фракції політсили у Криворізькій міській раді, очільник Ради ветеранів АТО партії. З березня 2014 року – куратор 40-го батальйону територіальної оборони «Кривбас». Допомагав у виведенні військових та звільненні полонених з Іловайського та Дебальцівського котлів.

Владислав Луговий, голова Сумської обласної організації УКРОПу. З жовтня 2015 року – депутат Сумської обласної ради, голова фракції УКРОПу, член президії облради.

Кодекс партійної етики розробила Комісія партійного контролю згідно з пунктом 10.10.1 Статуту партії. Документ відповідає актуальним викликам часу та бажанню кожного укропівця змінити країну на краще. Він розроблений на основі чинного законодавства України, загальновизнаних етичних норм, головних партійних ідеалів та принципів, з урахуванням ґрунтовного аналізу відповідних документів успішних європейських політичних сил. Документ містить основні принципи взаємодії для налагодження доброзичливих відносин між партійцями, яких мають дотримуватися всі члени «Українського об’єднання патріотів».