Десятки тисяч тонн рідкісноземів: Австралія розроблятиме гігантське родовище

На початковому етапі компанія Sunrise планує виробляти 60 тонн скандію на рік.

Австралійська гірничодобувна компанія, очолювана мільярдером Робертом Фрідландом і підтримувана урядом США, схвалила реалізацію масштабного проєкту з видобутку рідкісноземельних металів. Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія Sunrise Energy Metals Ltd. розпочне розробку скандієвого родовища та збагачувального підприємства Syerston у штаті Новий Південний Уельс в Австралії. Виробництво планують запустити у 2028 році.

Проєкт Syerston охоплює одне з найбільших у світі родовищ скандію з високим вмістом цього металу, придатних для промислового видобутку. Запаси чистого скандію оцінюються приблизно у 19 000 – 23 500 тонн, а загальні ресурси родовища сягають 60,3 млн тонн руди.

Відео дня

На початковому етапі Sunrise планує виробляти 60 тонн скандію на рік. У перспективі цей показник може зрости втричі. Компанія Sunrise також отримала від Міністерства оборони США можливість залучити до 400 млн доларів довгострокового боргового фінансування.

Скандій є важливим для оборонної промисловості, високотехнологічного виробництва, інфраструктури штучного інтелекту та технологій бездротового зв’язку. Наразі основна частина його світових поставок надходить із Китаю.

"Після запровадження Китаєм у 2025 році експортних обмежень на критично важливі мінерали постачання скандію на ключові західні ринки практично припинилося. Ризики, пов’язані із залежністю від китайських поставок скандію, підкреслюють стратегічну важливість створення диверсифікованих джерел його первинного видобутку", - ідеться в заяві Sunrise.

США та інші провідні економіки прагнуть забезпечити стабільні поставки критично важливих мінералів, необхідних для виробництва низки передових технологій. Таким чином, вони намагаються зменшити залежність від домінування Китаю у глобальних ланцюгах постачання.

Рідкісноземельні метали – останні новини

Норвезький уряд має намір до 2028 року розробити та представити план освоєння родовища "Фен" (Fensfeltet), яке вважається найбільшим із відомих покладів рідкісноземельних металів у Європі.

Родовище розташоване приблизно за 150 км на південний захід від Осло. За попередніми оцінками, його запаси становлять 15,9 млн тонн оксидів рідкісноземельних металів, серед яких неодим і празеодим. Ці матеріали - важлива сировина для виробництва потужних магнітів, які застосовують в електромобілях, обладнанні для відновлюваної енергетики та оборонній промисловості.

Повідомлялося також, що західні компанії нарощують інвестиції у видобуток рідкісноземельних металів у Бразилії, прагнучи сформувати альтернативу китайському домінуванню та зменшити залежність світового ринку критично важливої сировини від Пекіна.

Вас також можуть зацікавити новини: