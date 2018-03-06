У цьому важливому заході очікується участь великої кількості видатних діячів мистецтв, політичної еліти України, представників посольств і різних національних спільнот України.

06 березня 2018 року, о 16:00 в Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» (м. Київ, вул. Хрещатик, 2) Рада національних спільнот України проводить урочистий захід: «Тарас Шевченко мовами національних спільнот», присвячений проведенню Шевченківських днів і святкуванню 204-ї річниці з дня народження великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка.

У рамках заходу в холі «Українського дому» відбудеться демонстрація народно-прикладного мистецтва, показ друкованої продукції, картин і фоторобіт: «Шевченко в народному мистецтві», а у концертному залі – музично-літературна програма за участю колективів і солістів етнічних спільнот України у виконанні найкращих творів поета Т. Г. Шевченка, що прозвучать мовами етносів України. Найбільш значущою подією стане святковий концерт з нагоди Міжнародного жіночого дня.

У цьому важливому заході очікується участь великої кількості видатних діячів мистецтв, політичної еліти України, представників посольств і різних національних спільнот України.

Програма заходу:

14:00 – Покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченка (у парку Шевченка, м. Київ). Відповідальна особа: Корецький М.Х., e-mail: profmykolakoretskyi@ukr.net , тел. +38 (050) 454-28-79.

15:00 – Виставка народно-прикладного мистецтва, показ друкованої продукції, картин і фоторобіт: «Шевченко в народному мистецтві» в «Українському домі», благодійний аукціон (м. Київ, вул. Хрещатик, 2). Відповідальна особа: Залогіна В.І., e-mail: vesela.zalogina@gmail.com , тел. +38 (066) 181-23-98.

16:00 – Виконання найкращих творів Т.Г.Шевченка, що прозвучать мовами етносів України та святковий концерт з нагоди Міжнародного жіночого дня. Відповідальна особа: Цех С.В., e-mail: swetlana.zech@gmail.com , тел. +38 (050) 447-30-02.

Дрес-код: національне вбрання або українська вишиванка.

Акредитація учасників та представників ЗМІ проходить за телефоном: +38(050)4389000. Відповідальна особа – Дар'я Дем'янчук.