У Житомирі до 204-ї річниці з дня народження Шевченка музею передадуть  речі народного художника  Максименка

Житомирський обласний літературний музей 7 березня отримає особисті речі народного художника України Максименка – картини, макети, вітальні листівки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Передача речей відомого пейзажиста пройде завтра в рамках відзначення 204-ї річниці з дня народження Шевченка.

Вдова художника Валентина Забродська передасть у фонди музею картини, макети, вітальні листівки та інші особисті речі, на основі яких у музеї створять куточок Максименка.

Наразі найбільша колекція картин цього художника знаходиться у Житомирському краєзнавчому музеї. Перший портрет він намалював в 11 років і на ньому був зображений Тарас Шевченко. Живописець кожні п’ять років змінював манеру письма і писав картини тільки з натури.

Нагадаємо, Микола Максименко ( 1924 - 1916) – український живописець, народний художник України, лауреат Шевченківської премії за серію пейзажів «Україно моя» в 1992 році. Входить в десятку відомих постатей сучасності, які народилися на Житомирщині. Художник був майстром у таких жанрах, як пейзаж, портрет та натюрморт. За свої картини він отримав світове визнання. Роботи художника представлені у більш ніж 30 музеях України і світу (Японія, Кіпр, Франція, Італія, Польща, Болгарія та інших), також вони є у багатьох приватних колекціях.

Як повідомляв УНІАН, Максименко помер 11 вересня 2016 року у Житомирі.