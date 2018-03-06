У Житомирі до 204-ї річниці з дня народження Шевченка музею передадуть  речі народного художника  Максименка

13:38, 06 березня 2018
Разное
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oda.zt.gov.ua

Житомирський обласний літературний музей  7 березня отримає особисті речі народного художника України  Максименка – картини, макети, вітальні листівки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Передача речей відомого пейзажиста пройде завтра  в рамках відзначення 204-ї річниці з дня народження Шевченка. 

Вдова художника Валентина Забродська передасть у фонди музею картини, макети, вітальні листівки та інші особисті речі, на основі яких у музеї створять куточок  Максименка.

Наразі найбільша колекція картин цього художника знаходиться у Житомирському краєзнавчому музеї. Перший портрет він намалював в 11 років і на ньому був зображений  Тарас Шевченко. Живописець кожні п’ять років змінював манеру письма і писав картини тільки з натури.

Нагадаємо,  Микола Максименко ( 1924 - 1916) – український живописець, народний художник України, лауреат Шевченківської премії за серію пейзажів «Україно моя» в 1992 році. Входить в десятку відомих постатей сучасності, які народилися на Житомирщині. Художник був майстром у таких жанрах, як  пейзаж, портрет та натюрморт. За свої картини він отримав світове визнання. Роботи художника представлені у більш ніж 30 музеях України і світу (Японія, Кіпр, Франція, Італія, Польща, Болгарія та інших),  також вони є у багатьох приватних колекціях.

Як повідомляв УНІАН, Максименко помер  11 вересня 2016 року  у Житомирі.

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