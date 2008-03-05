Черновецький заборонив паркуватися на тротуарах Хрещатика

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження “Про заборону паркування та в’їзду автотранспорту на тротуари вулиці Хрещатик”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Дениса БАССА.

«Для того, аби створити належні умови та впорядкувати рух пішоходів по центральній вулиці міста, паркуватися на тротуарах Хрещатика відтепер заборонено», - заявив Д.БАСС. Втім, зазначив він, на автомобілі спеціального призначення, тобто машини швидкої допомоги, пожежні машини тощо, нове правило не розповсюджується. Дозволено в’їжджати на тротуари головної вулиці й автомобілям, які обслуговують торговельні приміщення в будинках, розташованих вздовж вулиці.

Д.БАСС наголосив, що до кінця поточного місяця КП «Київдорсервіс» та Управління ДАІ забезпечать встановлення необхідних дорожніх знаків.