Тринадцятий поїзд збив 15-річну школярку

Вчора під Полтавою поїзди травмували двох людей.

Як повідомили УНІАН у Полтавському обласному управлінні МНС, вчора о 19 годині 18 хвилин поїздом № 63 сполученням «Харків-Київ» було збито чоловіка. Пригоду зафіксовано на 323 кілометрі залізничного перегону «Полтава Київська - Божково». Особу постраждалого встановлюють. Стан здоров`я потерпілого дуже важкий.

«Практично через годину на 319 кілометрі залізничного перегону «Полтава Київська – Супрунівка» о 20 годині 10 хвилин під поїзд № 13, який рухався із Харкова до Бердичева, потрапила 15-річна школярка. Дівчину з важкими травмами доставили в реанімаційне відділення 2 міської лікарні», - сказав представник Полтавського обласного управління МНС.