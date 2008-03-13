Транспорт у Києві треба перепланувати

До літа у Києві планується напрацювати нову схему розвитку маршрутної мережі столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу начальник Головного управління з питань транспорту КМДА Іван ШПИЛЬОВИЙ.

За його інформацією, схему розробляє інститут «Київпроект», який виграв відповідний тендер.

«Маршрутна мережа давно працює, а Київ розвивається. Підприємства закриваються, ринки відкриваються, десь побудувались нові будинки, тому давно настало питання і необхідно вже провести оптимізацію маршрутної мережі, розрахувати пасажиропотік і правильно прийняти рішення щодо організації маршрутів», - сказав І.ШПИЛЬОВИЙ.

При цьому він наголосив, що перевізники, які обслуговуватимуть той чи інший маршрут за новою схемою, будуть визначатися на конкурсній основі, при цьому КП «Київпастранс» матиме такі ж можливості для участі у конкурсі, як і приватні перевізники.

«Я думаю, до літа схему буде розроблено, і після цього будуть проведені конкурси», - сказав І.ШПИЛЬОВИЙ.