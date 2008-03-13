Перевізники скаржаться, що київська влада їх розводить і вішає на вуха лапшу

14:03, 13 березня 2008
Разное
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У КМДА і вусом не ведуть

Виконавчий директор Асоціації перевізників-працедавців "Столиця" Валерій ЛИПЕЦЬКИЙ заявляє, що київська міська влада ігнорує вимоги приватних перевізників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Нас усі ігнорують. Другий день стоять машини. Дві тисячі машин не працюють два дні. І на це ніхто не реагує», - сказав В.ЛИПЕЦЬКИЙ, додавши, що «ШПИЛЬОВИЙ, який не має ніяких повноважень, лапшу на вуха вішає, розводить усіх і все».

Він звернув увагу на те, що столична влада заявляє про необхідність витратити 1 млрд. грн., щоб закупити 500 автобусів для міста. «А ці 500 автобусів уже стоять на вулиці – уже куплені, проінвестовані. Люди 400 млн. грн. вклали інвестицій, купили ці автобуси, взяли кредити, а сьогодні їх ніхто не вертає. І що зараз їм робити?», - запитав В.ЛИПЕЦЬКИЙ.

За його словами, сьогодні у центрі Києва до акції протесту задіяно 600 мікроавтобусів, які стоять від будівлі Верховної Ради до Бесарабської площі. Акція сьогодні триватиме до 18-ї години.

Щодо подальших планів В.ЛИПЕЦЬКИЙ сказав, що поки не знає, як надалі діятимуть протестанти. Водночас він зазначив, що планується проведення всеукраїнського страйку.

«Нас уже повністю підтримали 8 областей України. З нами - Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників, Всеукраїнська асоціація таксистів, нас підтримали усі асоціації вантажних перевезень. Якщо буде спланована всеукраїнська акція, я думаю, у Києві вистачить своїх машин. Зокрема, це легкові таксі – їх 15 тисяч, 2,5 тисячі машрнутних таксі, вантажівок тисячі три-чотири. А ті будуть на нашу підтримку зупинятись у себе у регіонах», - повідомив В.ЛИПЕЦЬКИЙ, пояснюючи, що у нестоличних перевізників також є проблеми.

За його словами, вчора під час першого дня акції протесту перевізників для забезпечення проїзду киян начальник «Київпастрансу» Микола ЛАМБУЦЬКИЙ «вигнав на маршрути усе, що в нього тільки могло котитися».

Крім того, заявив В.ЛИПЕЦЬКИЙ, М.ЛАМБУЦЬКИЙ пустив на свої маршрути "нелегалів з Київської області". «Вони працювали – нелегали, які ніякого відношення до Києва не мають», - наголосив В.ЛИПЕЦЬКИЙ.

Він також спростував заяви представників київської влади, що приватним перевізникам дозволено відпустити тарифи.

В.ЛИПЕЦЬКИЙ нагадав, що вчора, зокрема, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на прес-конференції сказав, що не дозволить піднімати тарифи на перевезення у столиці, а раніше перший заступник голови КМДА Денис БАСС говорив, що вільний тариф - у межах від 0,75 грн. до 1,75 грн.

«Тобто, ці тарифи, які діють сьогодні. Тобто, ми можемо бути вільними тільки у цих межах, а якщо нас ці межі не влаштовують, то як бути вільними?», -запитав В.ЛИПЕЦЬКИЙ.

У свою чергу начальник Головного управління транспорту КМДА Іван ШПИЛЬОВИЙ відмовився поки роз’яснювати ситуацію щодо вирішення проблем перевізників. Він сказав, що поки що нічого не ясно і ніякого рішення не прийнято.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня перевізники маршрутних таксі столиці розпочали страйк, вимагаючи підвищення тарифів на перевезення пасажирів. Того ж дня голова Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників Віталій РЕВА повідомив, що водії маршрутних таксі 13 березня заблокують центр Києва, якщо столична влада не виконає їхні вимоги.

Сьогодні, 13 березня, у центрі Києва обмежено рух транспорту через страйк приватних перевізників. Власники маршруток розмістили свій рухомий склад по обидва боки проїжджої частини таких центральних вулиць столиці як Хрещатик, Богдана Хмельницького тощо.

 

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