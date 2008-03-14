Bentley встановив рекорд продажів

У четвер компанія Bentley оголосила про те, що минулого року вперше в своїй історії марка продала на світових ринках більше десятьох тисяч автомобілів і одержала рекордний прибуток у розмірі 1,37 мільярдів євро.

За словами представників британського автовиробника, проти 2006 року дохід Bentley збільшився на 2,7 відсотка, а щорічний об`єм продажів на всіх основних світових ринках зріс на сім відсотків. Керівник Bentley Франц-Йозеф Паефген (Franz-Josef Paefgen) зазначив, що основне зростання продажів було зафіксоване в Азіатсько-тихоокеанському регіоні та Китаї, де відповідно на 18 і 93 відсотки було реалізовано машин більше, ніж 2006 року.

Паефген також нагадав, що лише п`ять років тому марка продавала не більше тисячі автомобілів за рік.

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