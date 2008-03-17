У Житомирі школярки побили вчительку-практикантку.

Про це УНІАН повідомили у Корольовському райвідділі міліції, куди потерпіла звернулася з заявою.

Інцидент трапився у Житомирській загальноосвітній школі № 33.

"Конфлікт стався між ученицею 7 класу та вчителькою-практиканткою з Житомирського університету імені І. Франка", - повідомив журналістам директор школи Йосиф ОСНИЦЬКИЙ.

За його словами, семикласниці не сподобалося, як практикантка подивилася на неї, і вона накинулася на молоду вчительку з кулаками на сходах у шкільному коридорі. Вчителька у відповідь плюнула в обличчя школярці.

За інформацією райвідділу міліції, до побиття вчительки долучилися також подруги семикласниці, завдавши практикантці багато ударів.

Керівництво школи вважає, що у конфлікті винні обидві сторони, підкреслюючи, що майбутня вчителька повинна була завершити інцидент словесно, не допустити застосування сили.

Водночас правоохоронці зазначають, що вже не раз цікавилися школяркою - ініціатором побиття. Зокрема, її підозрюють у крадіжці мобільних телефонів. Крім того, мати семикласниці притягувалася до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків.

Нестимуть відповідальність й інші школярі, причетні до побиття вчительки-практикантки. Зараз судмедекспертиза вирішує, чи буде справу передано до суду.