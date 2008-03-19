Старший лейтенант ВВ Ігор Кіналь, який загинув у Косовому (фото)

Завтра на Львівщині пройде церемонія прощання зі старшим лейтенантом внутрішніх військ Ігорем Кінальом, який 17 березня 2008 року помер від отриманого поранення в Косовому.

Як повідомили УНІАН в ДЗГ та МД МВС України, прощання з загиблим відбудеться у Золочівському районному будинку культури 20 березня 2008 року з 10.00 год. до 11.00 год.

Для представників ЗМІ буде надано транспорт з м.Львова. Збір з 7.30 год. до 8.00 год. за адресою: вулиця Стрійська, 146.

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 березня під час проведення спецоперації зі звільнення захопленої території і приміщення суду в північній частині міста Митровиця сталося зіткнення противників проголошення незалежності Косового з поліцейськими силами ООН. Серби обстріляли будинок поліцейської станції та закидали територію гранатами. В результаті цих дій було поранено двадцять одного працівника Спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косовому.

Поранений під час зіткнень Ігор Кіналь помер 17 березня о 22.00 від численних осколкових поранень.