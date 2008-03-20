На Буковині горіла школа

У селі Стара Жадова Сторожинецького району Чернівецької області на горищі загальноосвітньої школи виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, вогнем було знищено покрівлю та перекриття будинку на площі близько 385 кв. м. Жертв і постраждалих немає.

Підрозділи пожежної охорони МНС близько 23.00 19 березня ліквідували пожежу. Причини займання і розмір матеріальних збитків від пожежі встановлюються.