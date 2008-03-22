У Кракові заборона фарбувати великодні яйця діяла майже 100 років

Мешканці польського міста Кракова після майже сторічної заборони знову можуть легально фарбувати яйця на Великодень, який цього року католики відзначають 23 березня, повідомило у п`ятницю польське інформагентство PAP.

За інформацією агентства, мер Кракова Яцек Майхровський (Jacek Majchrowski) видав рескрипт, що скасовує заборону розписувати і фарбувати великодні яйця, який був введений 3 квітня 1915 року тодішнім мером для запобігання "марній витраті яєць" у тяжкий військовий час, коли місто страждало від браку продовольства.

Ця заборона після закінчення Першої світової війни так і не була скасована, тож теоретично кожен житель Кракова, який дотримувався пасхальної традиції, порушував при цьому закон, за що міг зазнати покарання у вигляді виплати штрафу або двотижневого арешту.

Цієї неділю більшість поляків святкуватимуть одне з найважливіших для них свят - католицький Великдень, або Вельканоц (Wielkanoc).