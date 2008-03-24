Міхаель Шумахер фінішував третім...
06:19, 24 березня 2008Разное
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... та й то на мотоциклі
Семиразовий чемпіон світу з "Формули-1" німець Міхаель Шумахер взяв участь в традиційній мотогонці, яка щороку проходить в Угорщині на трасі Панноніа.
Як повідомляє Autosport, 39-річний німець виграв кваліфікацію, проте вирішив піти в гонку з останньої лінії стартових решітки разом з іншими гонщиками-професіоналами, Мартіном Бауером і Енді Мекло.
За 10 кіл, протягом яких тривали перегони, Шумахер зміг пробитися в лідери, програвши врешті тільки Бауеру та Мекло. Варто зазначити, що більшість з 27 учасників гонки були аматорами.
За гонкою спостерігали близько 300 болільників, які чекали, що Шумахер проведе автограф-сесію, проте німець не вийшов на церемонію нагородження.
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