Міхаель Шумахер фінішував третім...

Семиразовий чемпіон світу з "Формули-1" німець Міхаель Шумахер взяв участь в традиційній мотогонці, яка щороку проходить в Угорщині на трасі Панноніа.

Як повідомляє Autosport, 39-річний німець виграв кваліфікацію, проте вирішив піти в гонку з останньої лінії стартових решітки разом з іншими гонщиками-професіоналами, Мартіном Бауером і Енді Мекло.

За 10 кіл, протягом яких тривали перегони, Шумахер зміг пробитися в лідери, програвши врешті тільки Бауеру та Мекло. Варто зазначити, що більшість з 27 учасників гонки були аматорами.

За гонкою спостерігали близько 300 болільників, які чекали, що Шумахер проведе автограф-сесію, проте німець не вийшов на церемонію нагородження.

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