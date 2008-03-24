В Одеській області мотоцикліст збив даішника при виконанні

В Одеській області 35-річний мотоцикліст здійснив наїзд на 32-річного працівника Державтоінспекції, який був при виконанні службових обов`язків.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби Управління з питань надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації Лідія ЯНКОВСЬКА, ДТП сталося на автотрасі в Беляєвському районі Одеської області.

За її словами, мотоцикліст не впорався з управлінням і збив капітана міліції після того, як співробітник ДАІ вимагав за допомогою жезла і свистка зупинити транспортний засіб.

Обидва учасники ДТП травмовані і госпіталізовані до Беляєвської райлікарні.