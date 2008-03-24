В Одеській області мотоцикліст збив даішника при виконанні
12:46, 24 березня 2008Разное
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Обидва потрапили до лікарні
В Одеській області 35-річний мотоцикліст здійснив наїзд на 32-річного працівника Державтоінспекції, який був при виконанні службових обов`язків.
Як повідомила УНІАН керівник прес-служби Управління з питань надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації Лідія ЯНКОВСЬКА, ДТП сталося на автотрасі в Беляєвському районі Одеської області.
За її словами, мотоцикліст не впорався з управлінням і збив капітана міліції після того, як співробітник ДАІ вимагав за допомогою жезла і свистка зупинити транспортний засіб.
Обидва учасники ДТП травмовані і госпіталізовані до Беляєвської райлікарні.
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