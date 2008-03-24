Ющенко сів за кермо спецмашини для велетня (фото)
20:51, 24 березня 2008Разное
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Автомобіль адаптовано для найвищої людини світу
Президент України Віктор ЮЩЕНКО передав найвищій людині світу Леоніду СТАДНІКУ спеціально адаптований під нього автомобіль марки «Шевроле».
Як повідомляє прес-служба Президента, кілька місяців тому Л.СТАДНІК звернувся до Президента з проханням про спеціальний автомобіль.
Глава держави спрямував своє доручення керівництву ЗАТ «ЗАЗ». Під розміри Л.СТАДНІКА адаптовано салон авто і сидіння.
Вручення ключів від автомобіля відбулося у дворі Секретаріату Президента України. В.ЮЩЕНКО особисто сів за кермо і проїхав разом з Л.СТАДНІКОМ площею перед Секретаріатом.
Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН
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