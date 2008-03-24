Ющенко сів за кермо спецмашини для велетня (фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО передав найвищій людині світу Леоніду СТАДНІКУ спеціально адаптований під нього автомобіль марки «Шевроле».

Як повідомляє прес-служба Президента, кілька місяців тому Л.СТАДНІК звернувся до Президента з проханням про спеціальний автомобіль.

Глава держави спрямував своє доручення керівництву ЗАТ «ЗАЗ». Під розміри Л.СТАДНІКА адаптовано салон авто і сидіння.

Вручення ключів від автомобіля відбулося у дворі Секретаріату Президента України. В.ЮЩЕНКО особисто сів за кермо і проїхав разом з Л.СТАДНІКОМ площею перед Секретаріатом.

Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН