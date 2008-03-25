На Прикарпатті усі місця концентрації ДТП окропили свяченою водою

На Прикарпатті усі місця концентрації дорожньо-транспортних пригод окропили свяченою водою.

Про це повідомив УНІАН керівник Центру громадських зв’язків УМВС України в Івано-Франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК.

Зокрема, за його словами, Державтоінспекція області вдалася й до незвичайного способу впливу на зменшення ДТП на дорогах області, звернувшись за допомогою до служителів церкви. Він повідомив, що на прохання працівників міліції священик окропив усі місця концентрації ДТП свяченою водою, щоб тут не траплялося лихо.

Отець Мирон також благословив екіпажі ДАІ на мирну службу, яка б, передусім, стосувалася питань допомоги учасникам дорожнього руху і була б якомога менше пов’язана з випадками виникнення дорожньо-транспортних пригод, сказав В.ГУЛЬТАЙЧУК.

Він наголосив, що з початку року міліція Івано-Франківщини вживає додаткові заходи, спрямовані на підвищення рівня безпеки на дорогах загального користування. За його словами, порівняно з минулим роком кількість дорожньо-транспортних пригод з постраждалими на автошляхах Прикарпаття скоротилася на третину, на 30% менше загинуло людей, на 38% зменшилася кількість травмованих.

Щоб запобігти дорожньо-транспортним пригодам, Державтоінспекція скрупульозно проаналізувала стан аварійності на кожному відрізку автошляхів, відтак, було визначено не тільки характерні причини та обставини ДТП, а й місця концентрації пригод. На особливий облік і контроль таким чином взято 11 ділянок, в тому числі 2 – на місцевих дорогах. Працівники ДАІ спільно зі службою автомобільних доріг розробили додаткові заходи щодо поліпшення дорожніх умов, зокрема, поновлення дорожньої розмітки, встановлення додаткових дорожніх знаків, ліквідацію деформації проїжджої частини та узбіччя тощо.

Також якнайближче до місць концентрації ДТП зорієнтовано роботу нарядів дорожньо-патрульної служби, які патрулюватимуть там цілодобово.