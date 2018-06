У Києві пройде Тиждень University of the Arts, London

З 24 по 28 березня 2015 рокувКиєвіпройдеТижденьЛондонськогоУніверситетуМистецтв (University of the Arts, London – UAL), флагманськогобританськоговищогонавчальногозакладу, якийготуєфахівцівугалузімаркетингу, PR, комунікацій, мистецтва, дизайну.

У програмі Тижня University of the Arts, London – семінари та майстеркласи про підготовку творчого портфоліо, необхідного для вступу в найкращі виші світу, брендінг, а також вступне інтерв'ю-співбесіда для абітурієнтів з України.

25 березня: UAL Open Doors Day Kyiv. Ukraine as a Brand

У програмі заходів – День відкритих дверей – UAL Open Doors Day Kyiv, який відбудеться 25 березня. Під час UAL Open Doors Day Kyiv директор приймальної комісії University of the Arts, London Тоні Алстон прочитає семінар «Київ як бренд» (Kyiv as a Brand). Семінар є безкоштовним, участь – на конкурсній основі.

25-28 березня: вступна співбесіда/інтерв'ю до University of the Arts, London

25-28 березня приймальна комісія Університету Мистецтв проведе інтерв'ю-співбесіду для талановитих українців. Співбесіда є безкоштовною.

Попередній відбір проводиться фахівцями офіційного ексклюзивного представника Університету Мистецтв, Лондон в Україні – Освітньої групи «ДонСтрім».

Загалом у University of the Arts, London ведеться викладання за понад 200 спеціальностями (не рахуючи короткострокових курсів).

Деякі зі спеціальностей University of the Arts, London, які можуть бути цікаві українським абітурієнтам:

- Медіа-комунікації та критика (Media Communications and Critical Practice – MA, BA);

- Зв’язки з громадськістю / PR (Public Relations – MA);

- Видавнича справа (Publishing – MA);

- Документальне ТБ (Documentary Film – MA);

- Журналістика в галузі fashion і lifestyle (Fashion and Lifastyle Journalism – MA, PgCert);

- Інноваційний менеджмент (Innovation Management – MA);

- Архітектура: містобудування й інновації (Architecture: Cities and Innovation – MA);

- Організація публічних заходів і ТБ (Live Events and Television – BA);

- Медіа та культурологія (Media and Cultural Studies – BA);

- Менеджмент у галузі моди (Fashion Management – BA);

- Маркетинг у галузі моди (Fashion Marketing – BA);

- Управління в галузі дизайну та культури (Design Management and Cultures – BA);

- Дизайн інтер’єрів (Interior Design – BA, FdA);

- Фотографія (Photography – MA, GradDip).