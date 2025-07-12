Водночас Krafton звинувачує колишнє керівництво студії в невиконанні своїх обов'язків.

Історія зі звільненням керівництва Unknown Worlds, розробників Subnautica 2, продовжує обростати скандальними подробицями. Співзасновник студії Чарлі Клівленд підтвердив на Reddit, що подав до суду на видавця Krafton.

Пост з'явився незабаром після того, як Krafton випустила досить жорстке офіційне повідомлення. У ньому стверджується, що Клівленд і Макс Макгуайр кинули свої обов'язки і залишили гру на етапі, що не відповідає стандартам раннього доступу.

Компанія також зазначила, що глибоко розчарована і відчуває зраду з боку колишнього керівництва.

Відео дня

Клівленд, зі свого боку, заявив, що Subnautica 2 повністю готова до запуску в ранньому доступі, і як відповідь на звинувачення підтвердив, що команда вже подала позов проти видавця:

"Подавати в суд на багатомільярдну компанію - явно не було в моєму списку життєвих цілей. Але це потрібно виправити. Subnautica - справа всього мого життя, і я ніколи б добровільно не кинув ні гру, ні команду".

Також він прокоментував чутки про 250-мільйонний бонус, 90% якого, за даними Krafton, мали отримати звільнені керівники. За словами Клівленда, ніхто з них не збирався забирати гроші собі: "Ідея, що ми хотіли залишити все собі - неправда. Ми завжди ділилися прибутком із командою, і так буде з бонусом теж. Розробники заслужили це своїми зусиллями".

Раніше ми розповідали, що фанати Subnautica "влаштували бойкот" сиквелу. Шанувальники серії засудили видавця Krafton за звільнення оригінальних творців гри.

Вас також можуть зацікавити новини: