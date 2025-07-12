У ніч на 12 липня ворог атакував різні міста, зокрема Харків, Львів і Луцьк.

Під час нового удару по нашій країні росіяни застосували 623 засоби повітряного нападу, з яких було збито 344. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗС України.

Під час атаки росіяни застосували 597 ударних БпЛА типу Shahed, а також безпілотники-імітатори різноманітних типів із різних напрямків. Також було запущено 26 крилатих ракет типу Х-101 із повітряного простору Саратовської області.

Для відбиття нападу Україна застосувала, зокрема, авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ.

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Станом на ранок протиповітряна оборона збила:

• 319 БпЛА типу Shahed;

• 25 крилатих ракет Х-101.

Крім того, 258 дронів-імітаторів визнали локаційно втраченими/подавленими РЕБ.

Зафіксовано влучання однієї ракети та 20 ударних БпЛА у п’яти локаціях. На 19 локаціях зафіксували падіння збитих засобів повітряного нападу.

Нова атака по Україні: наслідки

Під час російської атаки в ніч проти 12 липня були влучання по цивільній інфраструктурі, у тому числі по житлових будинках.

У Чернівцях від падіння уламків загинуло щонайменше двоє людей, ще кілька людей отримали важкі поранення (стан однієї людини оцінили як вкрай важкий). Також постраждали Харків, Львів і Луцьк.

За словами ректорки Національного університету "‎Львівська політехніка"‎ Наталії Шаховської, через удари росіян постраждали три корпуси навчального закладу. У п’ятому корпусі було вибито приблизно 100 вікон.

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