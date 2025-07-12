За словами міністра, потрібно позбавити Путіна фінансування його "фабрики смерті".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на чергову масовану атаку РФ по нашій державі. За його словами, російські окупанти продовжують свій терор, запускаючи сотні дронів та ракет, "руйнуючи житлові райони, вбиваючи та калічачи цивільних осіб".

"Особливо жахливого удару зазнали західні міста Чернівці, Львів і Луцьк, також постраждали інші регіони", - написав міністр на своїй сторінці у соцмережі X.

Сибіга вчергове закликав позбавити Росію доходів від нафти, які вона перетворює на воєнні злочини на тлі її щоденного терору проти України.

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"Російська військова машина щодня виробляє сотні засобів терору. Її масштаби становлять загрозу не тільки для України, але й для всієї трансатлантичної спільноти. У інтересах наших партнерів якомога швидше завдати удару по цій фабриці терору новими сильними санкціями: 18-м пакетом ЄС та законопроєктом Грема-Блюменталя. Негайно позбавте Путіна фінансування його фабрики смерті", - наголосив дипломат.

Атака РФ по Україні 12 липня - що відомо

Нагадаємо, в ніч проти 12 липня Росія завдала масованого удару по Україні. Внаслідок чого у багатьох містах є влучання, зокрема у Львові та Харкові.

Зазначається, що у Львові постраждали два багатоквартирні будинки на вулиці Митрополита Андрея та Олени Степанівни. Там є часткове руйнування фасаду, вибиті вікна та двері. Крім того, внаслідок атаки є постраждалі.

Водночас за попередніми даними російські окупанти завдали 10 ударів по Харкову - двома КАБами та вісьмома бойовими дронами. За словами мера міста Ігоря Терехова, через атаку РФ постраждало три людини.

Також російські окупанти завдали удару по Чернівцях, внаслідок чого загинуло дві людини, ще чотири людини отримали важкі поранення, за їхнє життя борються лікарі.

"На світанку росіяни атакували нашу область 4-ма БпЛА типу "Шахед" та 1-ю ракетою. На превеликий жаль, від падіння уламків ворожих обʼєктів у Чернівцях загинули дві людини - 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Мої глибокі співчуття рідним і близьким…", - повідомив глава Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк.

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