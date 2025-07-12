EA вже досліджує причини цього бага.

З релізом доповнення Enchanted By Nature в The Sims 4 виявився дивний і масовий баг: сіми почали раптово ставати вагітними, причому без участі гравця і незалежно від статі, віку або навіть можливості до розмноження.

Під дію бага потрапляють навіть чоловічі персонажі та вампіри, а також сіми, які жодного разу не вступали в романтичні стосунки.

Помилка заважає базовим механікам симуляції. Такі сіми не можуть пройти тест на вагітність, не старіють, не можуть вступати в інтимні взаємодії, а сама вагітність при цьому не прогресує.

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Баг торкнувся великої кількості гравців. Деякі стали обговорювати незвичайні наслідки: наприклад, вампіри в грі не можуть пити кров у вагітних симів, і в умовах епідемії вагітності це робить їх фактично безпорадними.

Інші діляться історіями про те, як навіть Смерть раптово опинилася в списку тих, хто очікує поповнення.

Electronic Arts вже підтвердила, що знає про проблему. У коментарі компанія заявила, що обізнана про проблеми, пов'язані з вагітністю симів, включно зі зниклими тестами, відсутніми візуальними ознаками та порушеннями в поведінці персонажів, і пообіцяла випустити виправлення.

Enchanted By Nature вийшло в липні і додало в гру фей, емоції, пов'язані з природою, і нові механіки. Однак цей баг торкнувся навіть тих, хто не купував доповнення, отже, помилка криється в оновленні самої бази гри.

Раніше ми розповідали, що розробники "вбивці" The Sims, inZOI, пояснили, чому про гру всі забули. Зараз онлайн inZOI не перевищує 2 тисяч осіб.

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