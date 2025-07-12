Також кількість постраждалих внаслідок атаки РФ у Львові збільшилася до шести осіб.

Внаслідок ударів росіян постраждали три корпуси Національного університету "‎Львівська політехніка"‎. Про це повідомила ректорка університету Наталія Шаховська.

"У 5-му корпусі вибито приблизно 100 вікон, у 1-му - 15, у 4-му - 10. Також пошкоджено частину аудиторного фонду", - розповіла вона у коментарі для львівських ЗМІ.

За словами голови Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максима Козицького, кількість людей, які звернулися до медиків після нічної атаки по Львову, зросла до шести. Серед постраждалих - 11-річний хлопчик. П’ять осіб, зокрема дитина, отримали допомогу на місці. Одного чоловіка було госпіталізовано.

За даними мера Львова Андрія Садового, найбільших ушкоджень зазнали Залізничний та Галицький райони міста.

"Пошкоджено 46 будинків, вибито понад 500 вікон. 15 квартир непридатні для проживання - 28 мешканцям запропоновано тимчасове безкоштовне проживання в готелі", - повідомив Андрій Садовий.

Нова атака росіян - що відомо

Вночі окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. Постраждали, зокрема, Харків, Львів і Луцьк. Росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед", також була інформація про пуски крилатих ракет Х-101/55СМ.

Водночас у Чернівцях під час російської атаки в ніч проти 12 липня від падіння уламків загинуло щонайменше двоє осіб. Кілька людей отримали важкі поранення.

Також внаслідок атаки у Луцьку було знищено приватний будинок, тоді як у Кіровоградській області окупанти пошкодили близько десяти приватних будинків. Також повідомлялось про пошкодження промислових об’єктів у Львові.

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