Новообраний президент Польщі попросив президента України провести масштабну ексгумацію жертв.

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький звернувся до президента України Володимира Зеленського із проханням провести масштабну ексгумацію жертв Волинської трагедії. Про це повідомляє RMF 24.

Це відбулося 11 липня під час церемонії вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії у Хелмі. У своїй промові Навроцький звернувся до Зеленського та посла України в Польщі Василя Боднара, який був присутній на заході.

"Пане посол, як новообраний президент я хотів би офіційно звернутися до вашої високоповажності та президента Зеленського щодо можливості проведення масштабних ексгумацій на Волині. Поляки чекають на цю правду... і волинські родини досі страждають від травми, яка сталася 82 роки тому", – сказав він.

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За словами новообраного президента, це необхідно для того, щоб Польща та Україна "примирилися по-справжньому" та "через правду".

Посол України наголосив, що повністю погоджується з тим, що майбутнє можна будувати лише на правді.

"Ми повинні відкрито обговорювати цю історію. Звичайно, називати злочин злочином. Ми повинні попросити вибачення, але ми також повинні вшанувати пам'ять тих жертв, які цього потребують, по обидва боки кордону", – сказав він.

Боднар нагадав, що нещодавно ексгумаційні роботи були проведені в Пужниках на Тернопільщині, мають проводитися в Збоїщі у Львові, також очікуються дозволи на роботи в Углі, Гуті Пеняцькій та інших місцях, про які просила польська сторона. Він наголосив, що також необхідний діалог між польськими та українськими експертами й істориками. За словами Боднара, українська сторона відкрита до діалогу.

Волинська трагедія: важливі новини

Як повідомляв УНІАН, президент Польщі Анджей Дуда в день пам'яті жертв Волинської трагедії висловився про взаєморозуміння з Україною. Він наголосив, що "тільки на правді, навіть найважчій, можна будувати зрілі та щирі відносини між народами, зокрема між поляками й українцями". Також заявив, що поляки хочуть і мають право знати, "де покояться їхні останки". За його словами, "право на гідне поминання жертв, і особливо їхнє спільне поминання, є надзвичайно важливим елементом примирення та побудови доброго майбутнього".

Раніше Дуда критикував українців, бо їм, на його думку, мало відомо про Волинську трагедію. Він згадав розмову з із Зеленським, під час якої той нібито визнав, що мало знає про ці події, мовляв, за часів СРСР цю тему в школах не проходили. Виходячи з цього, Дуда припустив, що про Волинську трагедію не знає і більшість українців, тому й "дивуються, коли їм розповідають про злочини українців проти поляків".

Нещодавно Польща затвердила День пам'яті жертв Волинської трагедії. Його вирішили відзначати на національному рівні щороку 11 липня. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що розцінюють це рішення Сейму Республіки Польща як таке, що йде всупереч із духом добросусідських відносин між Україною і Польщею.

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