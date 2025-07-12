На щастя, постраждалих внаслідок атаки немає.

Російські окупанти під час атаки 12 липня атакували Луцьк, внаслідок чого було знищено окремий приватний житловий будинок. Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук.

"В окремих будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна. Було займання приватного автомобіля. Решта інформації щодо збитків уточнюється", - зазначив він.

За словами посадовця, інформації щодо загиблих немає.

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Крім того, сьогодні під ворожим обстрілом опинилися й Кіровоградська область.

"В одній з громад Голованівського району пошкоджено майже 10 приватних будинків. Зруйновано покрівлі, вибито вікна, двері, пошкоджено паркани", - повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Він зазначив, що обійшлося без постраждалих, наразі прилеглу територію обстежують фахівці.

"Також в області, через уламки збитого безпілотника, сталося займання сухої трави на відкритій місцевості. Пожежу оперативно ліквідували", - зазначив він.

Обстріли РФ - останні новини

Як писав УНІАН, в ніч проти 12 липня Росія атакувала Україну "Шахедами" та ракетами. Під ударами опинилися Львів, Харків та інші міста. За попередніми даними російські окупанти завдали 10 ударів по Харкову - двома КАБами та вісьмома бойовими дронами.

Водночас у Львові вибухи пролунали у кількох районах міста. Зафіксовано влучання - зокрема на вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни. Також у місті пошкоджено кілька будинків, зокрема житлових, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів, обірвано контактну мережу. Через це зранку не курсуватимуть тролейбуси №22, 30 та 32.

Своєю чергою повідомлялось, що 11 липня окупанти атакували Харків і влучили у пологовий, внаслідок чого постраждали немовлята. За інформацією МОЗ, загалом під час ранкової атаки росіяни пошкодили три медзаклади на Харківщині: пологовий будинок, стоматологічну поліклініку та міську лікарню.

Крім того, значних пошкоджень зазнала міська лікарня у Чугуєві – у ній вибито понад 200 вікон та 100 дверей, поранення отримали двоє працівників та двоє пацієнтів.

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