Під Києвом зіткнулися відразу 30 автомобілів (фоторепортаж)

Багатомашинні аварії на автотрасах, виявляється, бувають не тільки за кордоном. Увечері 25-го березня в результаті сильного снігопаду в Київській області відбулася масштабна аварія, повідомляє телеканал "СТБ".

Так, через сніг і слизьку дорогу на Житомирській трасі зіткнулися відразу 30 автомобілів.

Звалище з легковиків, автобусів і вантажівок розтягнулося на п`ять кілометрів. Людських жертв, на щастя, немає, але деякі водії одержали незначні тілесні ушкодження.

В результаті аварії рух у напрямку Житомира був паралізований на декілька годин.

Українська правда/Життя