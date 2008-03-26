Під Києвом зіткнулися відразу 30 автомобілів (фоторепортаж)
15:41, 26 березня 2008Разное
2867 0
Рух був паралізований декілька годин
Багатомашинні аварії на автотрасах, виявляється, бувають не тільки за кордоном. Увечері 25-го березня в результаті сильного снігопаду в Київській області відбулася масштабна аварія, повідомляє телеканал "СТБ".
Так, через сніг і слизьку дорогу на Житомирській трасі зіткнулися відразу 30 автомобілів.
Звалище з легковиків, автобусів і вантажівок розтягнулося на п`ять кілометрів. Людських жертв, на щастя, немає, але деякі водії одержали незначні тілесні ушкодження.
В результаті аварії рух у напрямку Житомира був паралізований на декілька годин.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter