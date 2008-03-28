Рятувальники знайшли тіло ще одного моряка Нафтогаза-67

Рятувальники знайшли тіло ще одного моряка затонулого у Південно-Китайському морі українського судна “Нафтогаз-67”.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир ШАНДРА.

Міністр сказав, що, за його інформацією, умови в районі катастрофи залишаються складними, зокрема, рятувальну операцію значно ускладнює сильна течія. Разом з тим, за словами В.ШАНДРИ, китайські рятувальники продовжують працювати і на цей час їм вже вдалося обстежити 4 каюти судна.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Південно-Китайському морі (Гонконзька протока) відбулося зіткнення транспортно-буксирного судна “Нафтогаз-67” (власник “Чорноморнафтогаз”, Україна) і балкера “Яохай” (КНР).

На “Нафтогазі-67” перебувало 25 осіб: 24 українці і один громадянин Китаю. Семеро членів екіпажу – один громадянин Китаю і шестеро українців – під час зіткнення перебували на верхній палубі, і їх підібрали живими рятувальники у відкритому морі.

25 березня водолази знайшли і підняли на берег тіла двох моряків.

Сьогодні, 28 березня, ряд ЗМІ повідомили, що влада Гонконга не виключає можливості припинення робіт на затонулому українському судні «Нафтогаз-67» через ризик для життя водолазів.

Крім того, за даними ЗМІ, представник Гуанчжоуської служби морського порятунку повідомив, що найбільший в Азії плавучий кран "Хуа тянь лун" не зможе прибути цього тижня в акваторію Гонконгу для підняття затонулого судна. На прибуття могутнього крану вантажопідйомністю 4 тисячі тонн очікували сьогодні, проте виникли "непередбачені складнощі", і він затримається на кілька днів.

Водночас перший заступник міністра транспорту та зв’язку Василь ШЕВЧЕНКО наголосив, що водолази не припиняють проведення пошуково-рятувальних робіт та занурення.