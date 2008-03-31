Депутат БЮТ вимагає заборонити телевізійні ”лохотрони”

Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН зареєстрував законопроект про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (№2300) щодо недопущення зловживань довірою телеглядачів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, законопроектом, зокрема, пропонується викласти ст.62 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» в новій редакції, що забороняє телерадіоорганізаціям поширювати програми і передачі, в яких телеглядачам в тій чи іншій формі пропонується матеріальна винагорода, але щоб одержати її вони повинні зателефонувати за свій рахунок.

У повідомленні підкреслюється, що останнім часом телевізійний ефір захлеснула хвиля «сумнівних з погляду законності» платних інтерактивних вікторин та ігор, в яких телеглядачеві пропонується вгадати слово, що складається з набору букв, і одержати винагороду. Телеглядач здійснює платний телефонний дзвінок, а «телеканали часто вводять в оману своїх глядачів, створюючи для них ілюзію змагання, щоб затримати їх перед екраном і змусити безперервно набирати номер платного телефону».

О.ФЕЛЬДМАН вважає, що телеканали, які внесли до свого ефіру «практику обкрадання», користуючись чи то довірливістю, чи то неуважністю своїх глядачів, «ведуть негідну політику мовлення».

«Збагачуючись, вони не можуть зупинитися, але так не може продовжуватися й надалі. Пора захистити глядача від маніпуляцій його свідомістю і гаманцем з боку «блакитних екранів», - переконаний автор законопроекту.