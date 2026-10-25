Україна і Росія домовилися про припинення вогню в одному районі: що це означає, - ISW

Водночас наразі невідомо, яку територію охоплюватиме припинення вогню.

Україна та Росія домовилися дотримуватися обмеженого припинення вогню в окупованих Олешках Херсонської області.

Про це пишуть аналітики з Інституту вивчення війни, додаючи, що ця домовленість свідчить про зближення між Росією та Україною щодо дати початку припинення вогню.

Експерти відзначають, що як РФ, так і Україна підтвердили, що будуть дотримуватися припинення вогню у "визначеному районі" окупованих Росією Олешок, починаючи з 03:00 27 жовтня. А уповноважена Російської Федерації з прав людини Яна Лантратова заявила, що це дозволить створити безпечний прохід для громадян, які бажають покинути зону бойових дій.

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Втім, зазначають аналітики, географічна зона, яку охоплюватиме припинення вогню – поки невідома. Також незрозуміло, чи готова РФ надати законний та вільний від примусу вибір українським мешканцям Олешок щодо евакуації до України чи Росії.

Евакуація з Олешок: що відомо

Раніше про локальне перемирʼя в Олешках також повідомили в Білому домі. Там зазначили, що представник США працюватиме на місці протягом усього процесу, аби "забезпечити сумлінне виконання побажань кожної родини".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що спершу сторони планують розмінувати дорогу до окупованих Олешок. Після чого туди направлять їжу, воду, ліки та обладнання для місцевої лікарні. Далі місцевим жителям запропонують евакуацію в ту країну, яку вони самі захочуть.

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