З групи «XS» пішли Олена і Наташа, нові учасниці - ”не менш сексуальні”

Групу «XS» залишили дві з трьох учасниць. Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив продюсер групи Руслан МІНЖИНСЬКИЙ.

За його словами, колишніх учасниць - Олену і Наташу - змінили «не менш привабливі, молоді і сексуальні дівчата» Лера і Женя, одній з яких 20 років, а інший – 23.

Продюсер наголосив, що в колишньому складі група проіснувала 4 роки – для українських поп-колективів це значний термін.

Також Р.МІНЖИНСЬКИЙ повідомив, що в творчих планах групи – записи нових пісень, зйомка кліпів і організація гастрольних турів. Зокрема, 14 квітня «XS» планує розпочати знімати кліп на одну зі своїх нових пісень.