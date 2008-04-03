Поплавський відкриває свій філіал у Севастополі

Завтра в Севастополі відбудеться відкриття філіалу Національного університету культури і мистецтв.

Як передає колрреспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам у Севастополі ректор цього вузу Михайло ПОПЛАВСЬКИЙ після робочої зустрічі з головою міської державної адміністрації Сергієм КУНІЦИНИМ.

„В Севастополі дуже багато талановитих дітей хочуть вчитися в Національному університеті культури і мистецтв. Але не кожного з них в 16 років батьки можуть відпустити на „вільні хліба”. Отже, 4 числа ми відкриваємо наш Севастопольський факультет. Я думаю, що такі спеціальності, такі богемні спеціальності як хореографічне, театральне, музичне, перукарське мистецтво, кіно і телемистецтво, дизайн, готельно-ресторанний бізнес, туризм севастопольська молодь вже зможе обрати”, - сказав М.ПОПЛАВСЬКИЙ.

Як вважає ректор, „це тільки початок хороших проектів для молоді міста, яке я дуже люблю”.

М.ПОПЛАВСЬКИЙ обіцяє, що після двох років філіал, „добре ставши на землю”, складе серйозну конкуренцію решті вузів міста. „Конкуренція покаже, хто є хто, і наш університет займе тут одне з провідних місць, без зайвої скромності”, - упевнений ректор.

Як повідомив журналістам С.КУНІЦИН, він „дуже вітає” відкриття філіалу, „тому що спеціальності, яким навчатиме цей вуз, і сьогодні і в найближчій перспективі будуть затребувані севастопольським співтовариством”. Крім того, за його словами, „це підвищення загального інтелектуального і культурного потенціалу Севастополя”. На думку глави міськадміністрації, „севастопольці із задоволенням вчитимуться в цьому вузі, і нестимуть славу героїчного Севастополя в столицю України”.

Завтра ж М.ПОПЛАВСЬКИЙ в Будинку офіцерів ЧФ РФ проведе творчий вечір „З любов`ю до Севастополя”.