«Порше» на смерть збив трьох пішоходів
12:05, 05 квітня 2008Разное
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ДАІ проводить розслідування
У Кременчуку водій легкового автомобіля “Порше” на смерть збив трьох пішоходів.
Як повідомили УНІАН у міській Державтоінспекції, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вночі в центрі міста.
Легковий автомобіль під управлінням місцевого жителя наїхав на трьох осіб, які, за попередніми даними, переходили вулицю. Після наїзду на людей “Порше” втратив управління і врізався в дерево.
Всі троє пішоходів загинули на місці ДТП. Водій і пасажир автомобіля дістали травми і були доставлені до міської лікарні.
ДАІ проводить розслідування причини аварії.
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