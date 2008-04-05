У Кременчуку водій легкового автомобіля “Порше” на смерть збив трьох пішоходів.

Як повідомили УНІАН у міській Державтоінспекції, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вночі в центрі міста.

Легковий автомобіль під управлінням місцевого жителя наїхав на трьох осіб, які, за попередніми даними, переходили вулицю. Після наїзду на людей “Порше” втратив управління і врізався в дерево.

Всі троє пішоходів загинули на місці ДТП. Водій і пасажир автомобіля дістали травми і були доставлені до міської лікарні.

ДАІ проводить розслідування причини аварії.