Вантажівка врізалася в автобус: постраждали семеро людей (фото)
16:47, 05 квітня 2008Разное
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ДТП на Дніпропетровщині
У Дніпропетровській області, на 353 км автодороги “Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя” водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом, що рухався в зустрічному напрямку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій та шестеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження.
Фото прес-служби ДАІ МВС України
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