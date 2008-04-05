Вантажівка врізалася в автобус: постраждали семеро людей (фото)

16:47, 05 квітня 2008
Разное
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ДТП на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області, на 353 км автодороги “Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя” водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом, що рухався в зустрічному напрямку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій та шестеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження.

Фото прес-служби ДАІ МВС України

 

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