Ющенко та Поплавський на суботнику (фото)

11:34, 06 квітня 2008
Разное
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Президент обіцяв бути на "Мистецькому Арсеналі" щотижня

Віктор Ющенко вдруге взяв участь у толоці з упорядкування території Музейного комплексу "Мистецький арсенал". Цього разу - у відсипці первісного вигляду валів на території комплексу.

Глава держави повідомив про плани звернутися до приватних колекціонерів із закликом пожертвувати предмети з їхніх колекцій до експозиції Арсеналу, а також про наміри передати до такої експозиції предмети із власної колекції.

Віктор Ющенко пробує кашу, зварену для учасників впорядкування території Музейного комплексу «Мистецький арсенал”

При цьому В.Ющенко нагадав, що впорядкування території планується завершити до кінця 2008 року, а повністю здати об`єкт - в день Незалежності 2009 року.

«Я щосуботи тут буду з своїми дітьми і всіх запрошую. Я хочу всім продемонструвати, що основна частина робіт здійснюється за рахунок пожертвувань. І чому б не пожертвувати своїм часом – одним вихідним днем», - сказав глава держави.

Фото Михайла Марківа /POOL /УНІАН

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