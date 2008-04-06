Ющенко та Поплавський на суботнику (фото)

Віктор Ющенко вдруге взяв участь у толоці з упорядкування території Музейного комплексу "Мистецький арсенал". Цього разу - у відсипці первісного вигляду валів на території комплексу.

Глава держави повідомив про плани звернутися до приватних колекціонерів із закликом пожертвувати предмети з їхніх колекцій до експозиції Арсеналу, а також про наміри передати до такої експозиції предмети із власної колекції.

При цьому В.Ющенко нагадав, що впорядкування території планується завершити до кінця 2008 року, а повністю здати об`єкт - в день Незалежності 2009 року.

«Я щосуботи тут буду з своїми дітьми і всіх запрошую. Я хочу всім продемонструвати, що основна частина робіт здійснюється за рахунок пожертвувань. І чому б не пожертвувати своїм часом – одним вихідним днем», - сказав глава держави.

Фото Михайла Марківа /POOL /УНІАН