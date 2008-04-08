Ще раз про обов’язкову реєстрацію мопедів

Начальник Державної автомобільної інспекції Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Полтавській області Володимир КРАВЧЕНЯ ініціює звернення до Полтавської облдержадміністрації, обласної ради й органів місцевого самоврядування населених пунктів області про проведення експерименту щодо обов`язкової реєстрації мопедів і скутерів з робочим об’ємом двигуна до 50 куб. см.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КРАВЧЕНЯ заявив сьогодні журналістам.

"У цьому випадку всім водіям скутерів треба буде здавати на права й добре знати правила дорожнього руху", - зазначив В.КРАВЧЕНЯ. За його словами, реєстрація допоможе запобігти не тільки ДТП, але й злочинам, пов`язаним із крадіжкою мопедів.

За даними ДАІ, навесні на вулицях збільшилася кількість мопедів і скутерів, якими керують неповнолітні. Вони наражають на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху невмілими діями. За даними В.КРАВЧЕНІ, Головне управління ДАІ вже порушувало питання реєстрації скутерів, але потрібно рішення органів місцевого самоврядування. "У Черкаській області діє експеримент, коли водіям скутерів видаються контрольні картки - у випадку трьох порушень протягом року транспортний засіб вилучається. Ми за такий експеримент і на Полтавщині", - сказав В.КРАВЧЕНЯ.

На його думку, реєстрацію зазначених транспортних засобів необхідно затвердити на загальнодержавному рівні.

Зараз мопед або скутер в Україні можна купити за 400-1000 доларів, при цьому документів, прав водія або реєстрації не потрібно, якщо обсяг двигуна не перевищує 50 куб. см.