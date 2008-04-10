У Києві на мостах через Дніпро чергуватимуть евакуатори

У Києві запроваджено чергування автомобілів-евакуаторів на мостах через Дніпро.

Комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» організувало спільно з УДАІ ГУ МВС України в місті Києві чергування автомобілів-евакуаторів на мосту ім. Патона, Південному, Московському та на Мосту метро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Дениса БАССА, чергування необхідне для здійснення оперативної евакуації технічно несправних або пошкоджених транспортних засобів під час аварій на зазначених мостах. Відомо, що найчастіше причиною заторів на шляхах столиці є автомобілі, що потрапили в ДТП та заважають вільно пересуватись іншим учасникам руху.

Відтепер 4 машини-евакуатори КП «Київтранспарксервіс» чергуватимуть біля чотирьох мостів через Дніпро та оперативно разом з працівниками ДАІ прибиратимуть учасників ДТП з проїжджої частини.