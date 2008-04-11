Тимошенко звернулася до священників від імені Президента і всіх політиків

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звернулася до священнослужителів усіх конфесій з проханням відслужити молитву за єдність українського політикуму.

Як передає кореспондент УНІАН, таке прохання вона висловила сьогодні під час зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

«Я від імені уряду, Президента та інших політичних сил хочу звернутися до вас з проханням помолитися за єдність і згоду політикуму країни під час вирішення ключових питань, тому що розбрат – це сьогодні найбільше зло», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що нині згоди немає «всередині кожної фракції, всередині опозиції, всередині коаліції, у тому числі демократичної».

Прем`єр-міністр попросила відслужити молитву в усіх конфесіях, представлених у складі Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

«Я думаю, якщо ви не пошепчете і не помолитеся, нічого не буде. Тому я прошу окремо і за всіма конфесіями, тому що кожна фракція – багатоконфесійна, і всі є вашими вірянами. Давайте наші зусилля об`єднаємо», - сказала прем`єр-міністр.

Довідка УНІАН. Всеукраїнську раду церков і релігійних організацій було створено в грудні 1996 року як представницький міжконфесійний консультативно-дорадчий орган для об`єднання зусиль з духовного відродження України, координації міжцерковного діалогу й участі в розробленні проектів нормативно-правових актів з питань державно-конфесійних відносин.

Зараз до складу Всеукраїнської ради входять 19 церков і релігійних організацій, які охоплюють понад 90% релігійної мережі України.