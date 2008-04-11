Скопенко, Ющенко і Литвин (фото)

В указі Президента від 10 квітня, розміщеному на його офіційному сайті, зазначається, що глава держави скасував указ Президента від 12 січня 2000 року «Про призначення В.СКОПЕНКА ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка».

Міністерству освіти і науки України Президент доручив забезпечити організацію відповідно до Закону України «Про вищу освіту» виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Тимчасово, до вирішення в установленому порядку питання про призначення ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, В.ЮЩЕНКО покласти виконання обов`язків ректора університету на Володимира ЛИТВИНА – завідувача кафедри новітньої історії України історичного факультету КНУ ім. Т.Шевченка, голову Наглядової ради цього університету (за згодою).

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Сам В.СКОПЕНКО в інтерв’ю журналістам назвав це рішення незаконним і висловив свою готовність брати участь у нових виборах.