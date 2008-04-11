Чи існуватиме держава Росія після вступу в СЕАТО

У розпорядження автора потрапив “повний запис” начебто конфіденційної розмови між президентом РФ ВВП та його американським колегою ДжБ у Бухаресті.

ВВП. Ти ж розумієш, Джордже, що Україна – це навіть не держава! Що таке Україна? Частина її територій – це Східна Європа, а частина, і значна, подарована нами!" Якщо Україну все-таки приймуть у НАТО, ця держава просто припинить існування.

ДжБ. Ю андерстенд, май діар, Росія – це вже навіть не держава, це жалюгідні залишки того, що було до 1991 року...

Частина територій втекла від Раші, немов чорт від ладану. Цілих чотирнадцять раніше загарбаних республік. У тому числі й Україна. Що характерно, ніхто в Юкрейн про те не жалкує. І згадують при цьому, що чимало територій було „подаровано” Україною Росії – Курська область, добра половина Воронізької, Кубань... Був я в них нещодавно, розповідали.

Навіть „братня” Білорусь весь час жаліється, що з газом Росія надовбує її абсолютно не по-братньому.

А всі ваші „нацмени”, які залишилися поки що в складі Росії, сплять і бачать, як би податися куди подалі вслід за грузинами, естонцями, узбеками й молдаванами. Щоправда, майн лібер Вальдемар, чеченців ви майже всіх постріляли, ниньки нікому там від вас відділятися. Але ж у них по десятеро дітей народжується, скоро відновлять кількість – і таки покине Ічкерія „братских народов союз вековой”.

А там, дивись, і татари потягнуться. Либонь, Казань не забули та „сиріт казанських”. Енергоносіїв нащадкам Батия вистачить, щоб жити безбідно.

І друг степів калмик, і нині дикий тунгус, і мордва з чувашами, і інгуші з дагестанцями – всі ж люблять титульну націю вашу по саме „нє магу”. За виняткову терпимість до інших національностей, мудрість, ввічливість та повагу.

Почекають ще трохи, поки природний процес зменшення п’яного „чисто російського” населення сягне апогею – і почимчикують, Володю, всі ті народи геть зі спустілої федерації.

Далекий Схід, Вовочко, ви вже втратили. Ти ж сам кордони китайцям відкрив – так їх уже вп’ятеро там більше, ніж росіян. По факту – Китай уже, а не Росія. Сахалін з Курилами – ті вже, вважай, японські.

Отже, коли Росію все-таки приймуть у СЕАТО, рештки цієї держави просто припинять існування.

Підслуховував Микола Писарчук