Чарівне "Місто Сонця" відкриває свої двері на Співочому полі в Києві

З-го липня на Співочому полі в Києві відбудеться урочисте відкриття ІІІ Національного флористичного фестивалю «МІСТО СОНЦЯ». На фестивалі будуть представлені Ленд-Арт скульптури створені ландшафтними дизайнерами за допомогою матеріалів, які зустрічаються у природі. Ленд-арт (від англ. Land art - ландшафт-мистецтво) - це мистецтво інтеграції мистецьких об'єктів в існуючий ландшафт. Об'єкти Ленд-Арт - це образи, незвичайні фігури, абстракції, створені виключно з природних матеріалів: очерету, сіна, соломи, кори, корчів, каміння, листя, ґрунту, стовбурів і гілок дерев, які були зламані вітром тощо. Мистецтво Ленд-Арт, що стрімко набуває популярності в Україні – «це можливість вдихнути «друге життя» в природні елементи, які втратили своє основне призначення», -розказують організатори ІІІ Національного флористичного фестивалю.

Унікальність «Міста сонця» на Співочому полі полягає ще й в тому, що основою Ленд-Арт скульптур стануть квіткові композиції виставки «Україна Європейська», яка ще в травні була відкрита у Печерському ландшафтному парку. Таким чином, квіткові композиції, які побачила вже велика кількість глядачів, отримають «друге життя» і постануть перед гостями Співочого поля у абсолютно нових формах.

Так, не відкриваючи заздалегідь всіх секретів «чарівного ландшафтного перетворення», організатори «Міста сонця» зазначають, що постійні прихильники Співочого поля, наприклад, у новій Ленд-Арт скульптурі під назвою «Канкан» зможуть впізнати частини квіткової композиції «Франція» минулої виставки «України Європейська». Всього на виставці будуть представлені 22 Ленд-Арт скульптури на різну тематику.

Чарівним сюрпризом для відвідувачів фестивалю стануть спеціально створені у «Місті сонця» таємні ландшафтні поляни бажань, а саме: «Колодязь бажань», «Магічне дерево з чарівним дуплом», «Бажання солодкого життя» та «Дитяча мрія». Гості фестивалю, які розкриють таємниці «Міста Сонця», зможуть загадати одне або всі свої бажання, в залежності від того, скільки чарівних полян бажань ними будуть знайдені. Крім того, очікувати з впевненістю на виконання своїх мрій, відвідувачі «Міста Сонця» зможуть за умови, що вони не тільки загадають своє бажання, а й виконають особливе для кожної з чарівних полян нескладне чародійне завдання.

Організатори ІІІ Національного флористичного фестивалю зазначають, що Ленд –арт скульптури «Міста Сонця» мають не тільки мистецьку цінність, а й практичне застосування у реальному житті сучасних міст, зокрема столиці України. «Підходи в оформленні міського ландшафту розвиваються і скульптури Ленд –арт, зокрема й такі, які відвідувачі зможуть оглянути на фестивалі «Місто Сонця», можна буде незабаром побачити у парках та скверах українських міст, зокрема у Києві», - розказують організатори фестивалю про свої сподівання і прагнення.

Фестиваль «Місто Сонця» пройде на Співочому полі в Києві з 3 по 19 липня 2015 року. Для кожного вікенду (вихідних наприкінці тижня) організатори підготували великі тематичні програми, з урахуванням вподобань як дорослих, так і дітей (День цирку, День оперети, заплановано День джазу, День рок- и поп- музики, День театру та ін.)

З детальною інформацією про спеціальні дні «Міста Сонця» можна буде ознайомитись на офіційному сайті Співочого поля http://pevchee-pole.com.ua/

Протягом всіх днів фестивалю «Місто Сонця», на території Співочого поля буде розташована Дитяча алея та Алея майстрів. Крім того, гостям фестивалю буде представлено великий асортимент харчування та прохолоджувальних напоїв.

Програма ІІІ Національного флористичного фестивалю «МІСТО СОНЦЯ» на 3-5 липня 2015 року:

(Київ, комплекс «Співоче поле», вул. Лаврська, 41)

3 липня (п’ятниця)- День офіційного відкриття « Міста Сонця»

12.30 – спеціальний прес-тур для ЗМІ за участю організаторів фестивалю і творців «Міста Сонця» на Співочому полі.

Журналістам буде надано можливість побачити головні Ленд –арт об’єкти фестивалю, а також отримати коментарі ландшафтних дизайнерів – авторів скульптур та ідеологів Національного флористичного фестивалю «Міста сонця».

Крім того, представники ЗМІ зможуть побачити всі таємні поляни і загадати на них свої бажання, виконавши чародійні завдання, спеціальні поради до виконання яких надаватимуть творці чарівних полян.

Участь у прес-турі можлива тільки за умови обов’язкової акредитації. Тел. (095) 228 25 04

14.00 – офіційне відкриття «Міста сонця» для відвідувачів

21.00 – кінець роботи

4 липня (субота) - День цирку

9.00 – початок роботи фестивалю

16.00 – виступи артистів цирку та вихованців дитячих циркових - хореографічних студій

21.00 – кінець роботи

5 липня (неділя) – День оперети

9.00 – початок роботи фестивалю

16.00 – спеціальна програма за участі артистів Київського національного академічного театру оперети. Виконання популярних арій із відомих оперет в камерно-романтичній атмосфері («при свічах»).

21.00 – кінець роботи

Фестиваль «Місто Сонця» пройде на Співочому полі з 3 по 19 липня 2015 року.

Графік роботи: щодня з 9.00 до 21.00.

Вхід на фестиваль - 30 грн.

Діти до 7 років, пенсіонери, інваліди, учасникі війни та учасникі ліквідації аварії на ЧАЕС – безкоштовно.

Детальна інформація на офіційному сайті Співочого поля: http://pevchee-pole.com.ua/

Додаткова інформація за тел. (067) 446-37-66