Презентація книги «AXIOS: таїнство людської природи»

16 липня 2015 р. з нагоди 400-літнього ювілею з дня заснування Київської православної богословської академії відбудеться презентація книги «AXIOS: таїнство людської природи».

Це перша сучасна робота в Україні богословсько-просвітницького спрямування, над якою сумісно працювали представники українського бізнесу, світської інтелігенції та професори Київської православної богословської академії. В книзі «AXIOS: таїнство людської природи» стисло викладено вкрай важливі думки про долю людини, її життєвий шлях, родинні цінності, працю, внутрішній діалог та пошук себе – найважливіші питання людського життя розглянуті коротко, але по самій суті, й у формі, яка зрозуміла та близька сучасній людині.

Презентація книги розпочнеться о 19:00 за участі Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, ректора Київської православної богословської академії, Митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Єпіфанія; професорсько-викладацького складу академії, українських політиків та представників бізнесу.