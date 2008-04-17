Помер автор концепції «ефекту метелика»

Відомий американський математик і метеоролог Едвард Лоренц помер у США. Він помер у середу в своєму будинку в Кембріджі (штат Массачусетс) у віці 90 років.

Професор Массачусетського технологічного інституту, Лоренц був одним з авторів теорії хаосу. Цей розділ математики, розробка якого почалася в 1960-х роках, вивчає ту, що здається випадковою або дуже складну поведінку детермінованих динамічних систем - систем, стан яких міняється в часі відповідно до фіксованих математичних правил. Він також розробив наукову концепцію "ефекту метелика", згідно з якою незначні дії можуть ставати причиною серйозних змін.

ІТАР-ТАРС